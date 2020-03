Le laboratoire Boiron du Pontet va fermer

Le laboratoire Boiron supprime un quart de ses effectifs en France, soit 600 postes. Ce serait la conséquence, selon la direction, du plan de déremboursement de l'homéopathie décidé par le gouvernement. Trois sites de production seront également fermés, comme 13 des 31 autres laboratoires répartis sur le territoire français dont celui du Pontet en Vaucluse.

Ce plan a été présenté aux syndicats ce mercredi matin et ne concerne que la partie française des quelque 3.700 salariés du groupe dans le monde. Le groupe Boiron assure que ces coupes sont nécessaires pour "pérenniser l'entreprise et assurer son avenir et celui des salariés qui restent"."Dans ce projet, il y a la création de 134 postes et aussi une nouvelle organisation de nos équipes commerciales pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne".

La France représente quasiment 60% des ventes et le taux de remboursement tombera à zéro en 2021. Cette décision a été annoncée en juillet 2019 par le ministère de la Santé, au terme d'une longue polémique sur l'efficacité de l'homéopathie.

Le laboratoire du Pontet emploie 46 personnes.

