Le laboratoire du centre PMA de la Polyclinique du Cotentin investit avec l'espoir d'attirer des médecins

C'est le nouvel appareil dont vient de se doter le laboratoire de la Polyclinique du Cotentin : un embryoscope. Le laboratoire est géré par le réseau Unilabs, c'est lui qui a investi quelques 100 000 euros dans ce nouvel outil et dans des logiciels administratifs pour faciliter la gestion des différentes étapes de la PMA.

Cet embryoscope est composé de "six chambres" dans lesquels sont placés les embryons fécondés, et il présente un avantage de taille : "On a une caméra qui filme en continu le développement embryonnaire," explique la médecin biologiste Nadia Kazdar, "et via un logiciel, on peut le suivre à distance parce qu'on n'a plus besoin de sortir la boîte et de la regarder sous le microscope." Un avantage pour l'embryon qui ne subit pas de changement de température, mais aussi pour la biologiste qui peut suivre cette évolution à distance.

Le Dr. Nadia Kazdar partage sa semaine entre le Cotentin et la région parisienne, faute de biologiste dans le laboratoire de la clinique.

Investir pour attirer des médecins au centre de PMA de la polyclinique

La polyclinique du Cotentin à Équeurdreville a vu une quinzaine de bébés naître depuis l'automne. Ce sont les premiers après un an et demi d'interruption suite départ à la retraite du gynécologue de l'unité. Depuis, une nouvelle gynécologue est arrivée, le Dr. Clémence Lefranc, mais elle est la seule de la polyclinique et maintenant, c'est un biologiste qu'il manque au centre PMA, indispensable pour faire les fécondations in vitro.

Le Dr. Clémence Lefranc est la seule gynécologue de la Polyclinique du Cotentin. Pour fonctionner à plein régime, il en faudra une seconde et un médecin biologiste. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Perçu comme éloigné des grands pôles urbains, le territoire peine à attirer de nouveaux médecins mais les deux années de crise sanitaire n'ont pas arrangé le recrutement explique Philippe Tardy, coordinateur en Normandie d'Unilabs : "Il y a un mouvement qui est plus important en sortie de crise, il y a des démissions, des changements d'orientation professionnelle, des reconversions." Un recrutement d'autant plus difficile que le laboratoire cherche un biologiste prêt à s'installer sur le long terme dans le Cotentin pour poursuivre l'activité de ce centre PMA qui existe depuis l'ouverture de la clinique en 1998.

La gynécologue de l'unité, Clémence Lefranc, attend ce recrutement avec impatience car actuellement, elle doit refuser des patientes. "Les plannings sont vites remplis," constate la praticienne, "alors on est obligé de dire aux gens de rappeler plus tard ou de se diriger vers les deux autres centres les plus proches à Rennes et à Caen." La médecin a bon espoir qu'une fois un biologiste recruté à temps plein au laboratoire PMA, cela attirera un second gynécologue pour renforcer l'activité du site.