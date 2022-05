Le laboratoire grenoblois IRAM au cœur de l'image du Trou Noir "Sagittarius A"

Parmi les centaines de scientifiques impliqués dans le projet Event Horizon Telescope, le laboratoire IRAM (Institut de Radio Astronomie Millimétrique) de Saint-Martin-d'Hères (Isère) est un des plus engagés. Il pilote deux observatoires en Europe, celui des Alpes, et un autre en Espagne.

L'IRAM fait partie de ces nombreux bâtiments du campus de l'Université Grenoble Alpes, à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Il ne paye pas de mine mais cache dans sa matière grise et dans ses lignes de calculs des trésors de connaissances astronomiques. Là-bas, les scientifiques ont déjà les yeux sur cette image du trou noir Sagittarius A depuis plusieurs mois. Et pour cause, ils font partie de l'EHT, le groupe international "Event Horizon Telescope" dont le but depuis des années est de rendre visible l'invisible : faire une image d'un trou noir. Paradoxe absolu s'il en est, puisqu'une image d'une chose dont la lumière-même ne peut s'échapper, c'est un sacré défi.

Une fois cette image "construite" à partir du travail de milliers de scientifiques dans le monde, il a fallu rédiger un article scientifique compilant toutes les données recueillies, et confronter cette somme aux autres spécialistes. Le résultat est publié et public depuis cette semaine. Une image, pour parler au plus grand nombre, et surtout une confirmation essentielle : la première image d'un trou noir dévoilée en 2019 (M87) n'était pas un accident, puisque cette nouvelle image vient confirmer et conforter tout le travail réalisé.

France Bleu Isère : Quel sentiment avez-vous aujourd'hui, devant cette nouvelle image d'un trou noir, réalisée par l'EHT ?

Frédéric Gueth, directeur adjoint de l'IRAM : C'est un résultat vraiment remarquable. C'est le fruit du travail de centaines et de centaines de personnes, de dizaines de sites sur la planète et qui permet pour la première fois de mettre en évidence l'environnement extrêmement proche du trou noir de notre galaxie. On avait déjà fait le même travail il y a quelques années avec le trou noir de M87. Mais si, entre guillemets, c'est notre trou noir, on se sent presque plus émotionnellement attiré par celui-là. Même si, évidemment, d'un point de vue physique, c'est un trou noir comme l'autre.

Il est beaucoup moins loin que l'autre, aussi !

Ah si, il est extrêmement loin. Pas de panique : il est à 27.000 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière qu'on voit, qu'on capte, elle a été émise il y a 27.000 ans, donc ça fait quand même une distance et la lumière se propage à 300.000 kilomètres par seconde, donc ça fait vraiment une distance considérable. L'autre trou noir, M87, est 1000 fois plus loin. Mais il est 1000 fois plus gros ! Donc on arrive à le voir à peu près avec la même taille. Mais pas de panique, Sagittarius A est tellement loin qu'on ne risque rien.

Et même si c'est très loin, il est quand même au centre de la Voie lactée. Et ça, ça représente quoi dans la compréhension de notre galaxie ?

La Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est un ensemble d'à peu près 100 millions d'étoiles. Les gens ont probablement tous vu une image de ça, une forme de disque un peu aplati, avec un espèce de truc plus gros, vers le centre et exactement au centre de la galaxie, il y a un trou noir et on pense que toutes les galaxies ont un trou noir au centre. Ça fait partie du processus de formation de la galaxie. C'est assez mal compris encore, mais il y a un trou noir qu'on appelle supermassif. C'est quelque chose d'énorme. Celui de notre galaxie fait 4 millions de masses solaires, c'est-à-dire qu'il y a dans une zone extrêmement petite 4 millions de soleil qui ont été compactés. Donc c'est vraiment un monstre.

Cette deuxième image, après M87, elle est toujours aussi intéressante ?

Alors voilà, les deux images se ressemblent un peu et donc les esprits un peu tristes pourraient dire bof, c'est la même chose. Mais en fait, non, c'est presque ça l'information la plus importante : c'est que ça se ressemble énormément. D'abord, ça nous confirme que la première observation était correcte. Ce n'est pas un truc complètement tordu qu'on a observé dans une configuration très spéciale. On arrive à l'observer une deuxième fois dans une galaxie qui n'a rien à voir. Mais surtout ça vous montre que les prédictions de la relativité générale sont correctes, c'est-à-dire que la prédiction, c'est qu'un trou noir, ça a rigoureusement les mêmes propriétés, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa masse. Et là, c'est exactement ce qu'on observe. Il y a un facteur 1000 de différence dans la masse et dans la taille entre le trou noir qui avait été observé il y a trois ans et celui qui vient d'être publié. Et pourtant, ça a la même tête et ça, c'est une information capitale. C'est vraiment une prédiction de la relativité générale qui est vérifiée.

Est-ce qu'on peut dire et rappeler ce que font les chercheurs grenoblois, ce que fait l'IRAM à l'intérieur de ce projet ?

Ces observations, c'est vraiment un exploit technologique et un exploit organisationnel peut-être aussi, puisqu'il faut combiner les observations d'une dizaine de télescopes, de radiotélescopes qui sont disséminés partout sur la planète. Il y en a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à Hawaï, au Groenland même dans l'Antarctique, et il y en a en Europe. Et la contribution de l'IRAM, c'est justement de fournir deux de ces radiotélescopes, ceux qui sont situés en Europe et c'est deux parmi les plus importants. Parce que parmi les plus gros, on a une antenne de 30 mètres de diamètre qui est située dans le sud de l'Espagne et on a un réseau de douze antennes qui font chacune quinze mètres de diamètre, qui est situé dans les Alpes françaises, dans le massif du Dévoluy, sur le plateau de Bure, donc près de Gap, pas très loin de Grenoble. Et ces deux instruments sont gérés, organisés et construits en partie à Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, en l'occurrence à l'Iram.

Quand vous dites on y construit les instruments, c'est-à-dire ?

Alors, il y a un peu de tout. Les antennes elles-mêmes, évidemment, ont été construites par des industriels. Mais c'est l'IRAM qui avait fait tout le design et tous les plans. Par contre, à l'intérieur des antennes, il y a des instrumentations de très, très haute technologie, des récepteurs, donc les systèmes qui captent les signaux. Et après, il y a de l'électronique extrêmement complexe pour les traiter. Donc tout ça s'est construit à Grenoble, dans les locaux de l'IRAM. Ensuite, une fois que les données sont observées, effectivement, il y a tout un travail de traitement des données et les logiciels qui font ça. C'est pas des logiciels qu'on trouve dans le commerce, c'est pas Microsoft ou Apple qui les font. C'est vraiment des logiciels dédiés qui ont été écrits, testés, validés ici aussi à Grenoble.

Combien de personnes embarquées dans l'aventure à Grenoble ?

L'IRAM, en tout, c'est une centaine de personnes. Peut-être que tout le monde n'a pas été embarqué dans le projet EHT mais quasiment tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a contribué à construire ou écrire des logiciels ou analyser les données ou gérer ne serait-ce que l'administration de tout ça. L'ensemble du projet EHT, c'est facile : il y a une dizaine de sites, donc vous pouvez multiplier par dix ! On est en train de parler de centaines et de centaines de personnes.

Et si le grand public regarde cette photo, il se dit effectivement, il se ressemble, ces 2 trous noirs. Quelques tâches rouge, orangé, du noir... Mais, vous voyez justement d'autres choses. Et les deux histoires qu'on voit là sous nos yeux, elles racontent énormément de choses ?

Absolument. Elles nous montrent l'environnement proche d'un trou noir. Pour que ça soit clair, quand on regarde cette image qui ressemble à un espèce d'anneau jaune-orange un peu rougeâtre, le trou noir lui même, c'est la partie sombre, le trou qui est au centre, ce que, par définition, on ne va jamais observer, puisque même la lumière ne peut pas s'en échapper. Par contre, on le voit sous la forme d'une ombre projetée sur un fond brillant. C'est le fond brillant et c'est cette zone qu'on observe, cet anneau, un corps qui représente toute la matière, qui est en orbite autour du trou noir. C'est ce qui s'appelle un disque d'accrétion. C'est probablement un disque, donc quelque chose d'assez plat et "d'accrétion", ça veut dire que la matière est en train de tourner autour du trou noir et peu à peu s'en rapproche et fini par être mangé. Donc ce qu'on est en train d'observer, c'est ce qui se passe vraiment juste au bord du trou noir.

Vous pensez qu'on en verra d'autres ?

D'abord, on sait qu'il existe tout plein d'autres trous noirs, évidemment. On en a deux, on est déjà très contents et on va dans les années qui viennent se focaliser sur ces deux-là pour essayer de refaire les observations en améliorant toute l'instrumentation, pour obtenir des détails de plus en plus fins, pour avoir des images de bien meilleure qualité. Et c'est déjà en cours. On va faire ça avant d'essayer d'observer d'autres témoins parce que pour l'instant, on ne connaît pas d'autre trou noir qui a la taille requise, qui nous permettrait de l'observer. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut dire que pour l'instant, on ne les a pas encore trouvés.