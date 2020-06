Le laboratoire Unilians redoute 700 000 euros de pertes pour des tests covid bientôt périmés

700 000 tests PCR par semaine, c'était l'objectif fixé par Edouard Philippe. Mais on en est très loin : la direction générale de la santé estime aujourd'hui que 250 000 tests PCR seulement sont effectués chaque semaine.

Rien que dans la Loire, Unilians n'en fait qu'une centaine par jour environ, 3 fois moins que les projections, faute de patients venant pour se faire dépister. Et ça se paie cash car les composants des tests finissent par être périmés comme le précise Geneviève Ferret, directrice du labo Unilians à Montbrison.

"Tous ces réactifs-là ont des dates de péremption, c'est-à-dire des dates au-delà desquelles on ne peut pas utiliser le test donc on le jette. C'est une perte sèche : ça représente en tout cas pour notre structure, seulement en tests, un chiffre environ de 700 000 euros".

Le groupe a aussi alloué un budget énorme pour les machines qui servent à faire les analyses. Et là aussi, on est loin du retour sur investissement comme l'explique Christophe Pierroz, directeur financier du groupe Unilians.

"Il faut des automates, ce sont des robots et ils viennent de Chine. Il a fallu payer d'avance. C'est des investissements au-niveau d'Unilians qui se chiffrent en millions d'euros. Ces machines ont été sous-exploitées. On a pu limiter un petit peu les dégâts en ne prenant pas notre deuxième commande mais les matériels que l'on a, c'est sur-dimensionné, nos automates ne fonctionnent pas à 100% et on a des automates en trop."

Et même s'il s'agit d'un matériel de haute technologie, Unilians envisage de revendre une partie de ces automates à l'étranger pour revenir en partie dans ses frais.