Le lactarium de Montpellier alerte sur la faible réserve de lait maternel, indispensable pour les prématurés

Il n'y a pas que les réserves de sang qui sont au plus bas . C'est aussi le cas... du lait maternel ! Il est indispensable au bon développement des bébés grands-prématurés. Le lactarium de Montpellier effectue la collecte et la distribution pour 13 départements du Sud, en PACA et à l'Est de l'Occitanie. Il tire la sonnette d'alarme et lance un appel aux dons auprès des jeunes mamans allaitantes.

ⓘ Publicité

"C'est très simple de donner, explique Corinne Léna, la coordinatrice du lactarium de Montpellier. Si une maman allaite, que ça se passe bien, et qu'elle a un surplus de lait, elle peut collecter ce surplus, le congeler, et nos équipes passeront le récupérer une fois par mois." Il y a évidemment des contre-indications : les femmes consommatrices d'alcool, de tabac et de stupéfiants, et celles récemment infectées par l'hépatite B ou C.

Un véritable médicament pour les prématurés

Le lait maternel est indispensable, voire vital, pour les grands prématurés de moins de 32 semaines. "Ils n'ont pas de défense immunitaire, le lait leur apporte des anticorps qui les protègent des infections, précise Corinne Léna. C'est un médicament, comme un antibiotique !" Le lait maternel est aussi important sur les plans digestif, nutritif et cognitif.

Ce "cri d'alerte" doit empêcher d'en arriver à la sélection entre prématurés. "C'est inenvisageable pour nous, insiste Corinne Léna. Cela aurait des conséquences pour certains bébés." Pour l'heure, le lactarium n'a que 15 jours de visibilité sur ses stocks, "autant dire aucune marge".

Les femmes allaitantes avec un surplus de lait qui souhaitent donner peuvent contacter le lactarium de Montpellier :

- par téléphone : 04 67 53 66 99

- par mail : lactarium@chu-montpellier.fr

loading

loading