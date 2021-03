Le langage ADA ? le prénom de l'inventrice du 1er programme informatique Ada Lovelace

Il a fallu 20 ans à Ada Lovelace pour élaborer et améliorer la « machine analytique », autrement dit : l'ancêtre de l'ordinateur. Toute jeune, à 27 ans, Ada Lovelace, de son vrai nom Augusta Ana King entame la traduction d'un article consacré aux machines à calculer. Au fur et à mesure, elle enrichis et ajoute de nombreuses notes à son travail, qui deviendront pour les informaticiens "la note G". La "note G", ce sont des instructions qui, théoriquement, permettent à une machine de calculer les nombres de Bernoulli, c'est à dire d'exécuter une demande avec un langage précis. Il s'agit là de la première proposition de programme informatique ! Dans l'ensemble de cette recherche, Ada apporte de véritables nouvelles idées, ainsi que de premiers concepts informatiques qui sont aujourd'hui essentiels. Comme par exemple, la possibilité de traiter toutes sortes de données avec une machine et pas seulement des chiffres, ou encore les notions qui servent, de nos jours, à tout programme informatique.

2 minutes pour découvrir cette inventrice : Ada Lovelace et le 1er programme informatique Copier

La machine analytique, l’ancêtre de nos ordinateurs © Getty - De Agostini picture library

Auteure : Dolorès Anapeste

Mixage : Franck Peyon - France Bleu Loire Océan

Production : Atelier de création du Grand Ouest