PHOTOS : le Laval Virtual Center sera inauguré à la rentrée

Le Laval Virtual Center, future temple de la réalité virtuelle et réalité augmentée sera prêt en septembre 2017.

Le Laval Virtual center, ce bâtiment de 3000 mètres carré près de la technopole et qui se veut être une référence internationale dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée sera opérationnelle au mois de septembre. Il sera l'incarnation permanente de ce qui se fait lors de l'évènement Laval Virtual.

L'agora, le hall d'entrée du Laval Virtual Center - Illustration

Les travaux avancent bien. Le Laval Virtual Center doit accueillir le centre de recherche autour de de la réalité augmentée et virtuelle Clarté, l'école nationale supérieure d'arts et métiers de Laval et toute l'équipe de Laval Virtual.

A la rentrée, sera inauguré, le nouveau Laval Virtual Center. Le hub lavallois de la RV/RA Visite virtuel par @INOD_Innovation #FrenchTech pic.twitter.com/hhEZiF52Sa — LavalAgglo (@LavalAgglo) March 9, 2017

Le Laval Virtual Center a trois ambitions : prolonger le travail de l'évènement "Laval Virtual", attirer des entreprises du secteur de la réalité virtuelle et augmentée, et apporter de l'aide aux start-ups de ce même secteur à se développer.

Les plafonds du Laval Virtual Center sont très hauts pour donner une impression d'ouverture © Radio France - Faouzi Tritah

L’inauguration est donc prévue en septembre 2017, quelques semaines après celle de la LGV. Le Laval Virtual se tient lui du 22 au 26 mars.