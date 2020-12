Le limogeage de l'ex-directeur de l'ARS Grand Est annulé par le Conseil d'Etat

Le gouvernement a limogé de façon irrégulière Christophe Lannelongue, l'ancien directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est.

Décision du Conseil d'Etat, ce jeudi 10 décembre, qui explique que Christophe Lannelongue a été prévenu trop tard par le directeur de cabinet du ministre des solidarités et de la santé. Ce haut-fonctionnaire avait annoncé en juin déposer un recours devant le Conseil d'Etat pour contester son éviction.

Polémique sur l'avenir du CHU de Nancy

Il avait été limogé le 8 avril après avoir créé la polémique en annonçant vouloir maintenir une suppression de postes au CHU de Nancy, alors en pleine mobilisation contre l'épidémie de coronavirus.

Lors d'une conférence de presse accordée le vendredi 3 avril, Christophe Lannelongue n'avait pas remis en cause la suppression de 598 postes et 174 lits d'ici 2025 au CHRU de Nancy. Le plan était prévu dans les orientations du Copermo, le Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. L'ex-directeur de l'ARS Grand Est, avait expliqué qu'il n'y avait "pas de raison de remettre en cause" ce plan. "Nous aurons quelques semaines de retard mais la trajectoire restera la même", avait-il ajouté.

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Veran, avait alors réagi sur Twitter, expliquant que l'heure était plutôt à la mobilisation face à l'épidémie, il avait aussi assuré la suspension de "tous les plans de réorganisation ".