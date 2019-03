Le livre-témoignage d'une Corrézienne sur l'endométriose : "il a fallu 25 ans pour mettre un mot sur mes souffrances"

Limousin, France

Une semaine européenne de prévention sur l'endométriose se déroule ces jours-ci, avec des clips sur les réseaux sociaux et dans les cinémas. Une campagne pour informer sur cette maladie gynécologique répandue mais méconnue. Pour les femmes touchées, comme Virginie Durant, c'est la double peine, puisque leur douleur est niée. Cette Corrézienne a mis 25 ans à comprendre ce qui se passait et livre son témoignage dans un livre qui vient de paraître. Elle répondait à 8h15 aux questions de Philippe Graziani.

Votre livre s'intitule "Des barbelés dans mon corps" : c'était vraiment ça ?

C'était exactement ça, surtout les dix dernières années qui ont précédé l'intervention. En plus de ces barbelés, je ressentais des lames de rasoir lorsque j'urinais... En fait, ce sont des douleurs extrêmement violentes.

Pourquoi en témoigner dans un livre ?

J'ai voulu partager mon expérience et surtout mon errance médicale, pour alerter surtout les jeunes filles, les adolescentes, et les femmes. En fait, je me rends compte à travers mon expérience que la douleur féminine n'est pas prise en considération et reste très jugée !

Quand vous parlez d'errance, de quoi s'agit-il ?

Il a fallu plus de 25 ans pour mettre un mot sur les souffrances que je traversais. J'allais de médecin en médecin, et très souvent, j'ai du faire face à des violences. Violences verbales et aussi violences gynécologiques. Donc c'est ça aussi que je dénonce. L'endométriose, c'est vrai, reste méconnue et les médecins manquent de formation. Mais cette méconnaissance ne peut pas excuser les violences, les jugements. Il y a un grand manque d'écoute par rapport à la douleur.

Et donc, à quand remonte le diagnostic pour vous ?

C'était il y a 2 ans, le 23 novembre 2016, à Brive. J'ai été admise en urgence et l'intervention s'est déroulée en extrême urgence !

Pourtant, vous en souffrez depuis toute jeune, évidemment...

Oui, depuis le 1er jour de mes règles, et c'est d'ailleurs là-dessus que commence le livre : j'ai ressenti de très fortes douleurs. Et le problème, c'est que dès mes 12 ans, on m'a dit que la douleur féminine était normale. Donc, ces douleurs intenses, elles sont devenues mon point de repère. Et c'est pour cette raison que je veux alerter les femmes, leur dire que non, ça n'est pas normal de souffrir !

Il y a donc des solutions ?

Oui, les solutions existent, dans la mesure où on nous écoute, où on est entendues en tant que patientes. Pour moi, la solution a été la chirurgie, c'était inévitable, parce que l'endométriose était très étendue. J'avais des nodules sur les intestins, les ovaires... Ensuite, j'ai été beaucoup aidée par l'ostéopathie, la sophrologie... Parce qu'après 25 années de souffrances, je me suis retrouvée avec un corps totalement asséché, dévitalisé, et j'avais besoin de me libérer.

C'est une maladie vraiment invalidante ?

Elle peut l'être. En fait, il existe autant d'endométrioses que de femmes qui en souffrent. Il y a des femmes, diagnostiquées, qui vont avoir mal essentiellement au moment de leurs règles, et ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Moi, j'ai 38 ans, je vis chez mes parents et si je ne les avais pas, je serais à la rue ! A cause de cette maladie et de l'errance médicale.