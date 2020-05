Le Lot en rouge par erreur sur la carte du déconfinement : le président du département "soulagé et en colère"

La publication de la carte de déconfinement ce jeudi a beaucoup fait réagir et notamment dans le Lot, classé en rouge, synonyme d'un déconfinement plus strict. Sauf que l'Agence régionale de santé d'Occitanie pointe cette nuit une erreur : l'un des indicateurs, celui du passage aux urgences pour suspicions de Covid-19 a été surévalué (et c'est aussi le cas dans d'autres départements comme la Haute-Corse et le Cher). Le Lot n'aurait donc sûrement pas du être en rouge et sera peut-être en vert ce soir !

Ce vendredi matin, Serge Rigal, le président du département du Lot réagit sur France Bleu Occitanie. Il se dit soulagé mais en colère : "Quand j'ai vu qu'on était en rouge je n'ai pas compris ! Maintenant on nous dit qu'il y a des erreurs. Mais je ne peux pas imaginer qu'on ait pu faire cette carte sans appeler l'ARS locale ou le préfet local et qu'on mette un département, qui plus est rural comme le nôtre en difficulté. Je suis dans l'incompréhension et je suis en colère. "