Coronavirus : le mea-culpa de l'antivax lozérien Francis Palombi après trois jours en réanimation

Au téléphone depuis son lit d’hôpital, Francis Palombi rassure : "Je récupère très bien. Je ne suis plus en réanimation comme cela a été le cas depuis vendredi soir. Je suis passé près de la catastrophe. Vous avez des tuyaux partout. Vous ne savez pas comment le corps réagit. On vous observe 24h/24. Je suis passé près de la mort". Le président de la Confédération des commerçants de France vient de passer trois jours en service réanimation à Paris après avoir contracté le Covid-19. Il n'était pas vacciné.

"Je n'étais pas vacciné. On m'a conseillé de me faire vacciner détaille Francis Palombi. J'échange avec les politiques, les députés et les ministères. Personnellement, par rapport à des convictions écologiques, par rapport à des convictions de santé naturelle, je n'étais pas pour le vaccin. Mais aujourd'hui, je dis à la France entière, à la Lozère : c'est une question de vie ou de mort. Il faut se vacciner."

"Je n'étais pas pour le vaccin. Mais aujourd'hui, je dis à la France entière, à la Lozère : c'est une question de vie ou de mort. Il faut se vacciner."

"je peux vous dire que je suis devenu le plus grand militant de la vaccination" Copier

Celui qui a été candidat La République en marche en Lozère aux élections Législatives l'assure : "Je peux vous dire que je suis devenu le plus grand militant de la vaccination à l'échelle de la France, également à l'échelle de l'Europe." Francis Palombi doit sortir de l'hôpital mardi.

"Je suis devenu le plus grand militant de la vaccination à l'échelle de la France."

"Je suis passé près de la mort" Copier