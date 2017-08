Le Luxembourg autorise l'exploitation des ressources de l'espace

C'est une première en Europe : le Luxembourg a adopté une loi autorisant l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace. Cette loi entre en vigueur ce mardi 1er août.

Le Luxembourg se lance dans l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace. La loi l'autorisant entre en vigueur ce 1er août. C'est une première à l'échelle européenne, mais pas à l'échelle mondiale. Le Luxembourg est le deuxième pays au monde, après les Etats-Unis, à se doter d'un tel cadre juridique d'après le ministre luxembourgeois de l'Economie, Etienne Schneider.

Ce texte, adopté mi-juillet par 55 voix pour et deux contre, permet aux sociétés établies au Grand-Duché d'extraire et de s'approprier des ressources spatiales telles que des métaux, des hydrocarbures ou de l'eau et surtout de le faire dans un cadre légal. Les compagnies pourront rapporter ces ressources sur Terre ou les utiliser dans l'espace pour construire des bases d'où pourraient partir des explorations spatiales lointaines.

Le Luxembourg, pôle européen de l'utilisation des ressources de l'espace

"Il est certain qu'il sera un jour plus économique et plus écologique de se ravitailler en route lors d'un voyage dans l'espace" assure l'astronaute français Jean-François Clervoy, persuadé que dans les prochaines décennies, on trouvera les moyens de produire dans l'espace de l'hydrogène, de l'oxygène et des carburants pour les voyages lointains. En revanche, "ramener sur terre des ressources extra-terrestres, je ne sais pas quand cela viendra" ajoute-t-il.

Avec cette loi, le Luxembourg "renforce sa place de pôle européen de l'exploration et de l'utilisation des ressources spatiales" se réjouit le ministre de l'Economie, Etienne Schneider. Le but affiché est aussi de diversifier l'économie du Luxembourg qui, à côté de sa place financière, prend des initiatives dans le domaine de la logistique, de la recherche et de l'industrie.

Déjà quatre entreprises installées au Luxembourg

"Pour le Luxembourg, se déclarer la silicon valley du space resources, c'est quand même sexy, poursuit Jean-François Clervoy, et puis ce pays a peut-être moins de pesanteur administrative que ses voisins européens pour se permettre ce genre d'initiative, mais s'il ose, c'est parce qu'il y a les bonnes personnes au bon moment, cela tient à un homme (le ministre Etienne Schneider), une vision et un pouvoir".

"Cette initiative tient à un homme, une vision et un pouvoir" - Jean-François Clervoy

A ce jour, quatre entreprises du secteur spatial se sont déjà installées au Luxembourg: les américaines Deep Space Industries et Planetary Resources, la japonaise ispace et la société germano-luxembourgeoise Blue Horizon. L'Etat luxembourgeois est même devenu actionnaire de Planetary Resources, à hauteur de 25 millions d'euros, espérant ainsi réitérer la formule du partenariat public-privé lancé en 1985 avec la Société Européenne des Satellites, aujourd'hui SES dont il détient près de 17% du capital.

Un texte en contradiction avec l'esprit du traité de l'espace

Mais la loi luxembourgeoise d'exportation et d'utilisation des ressources spatiales ne fait pas l'unanimité. "Pour moi, c'est clairement contraire à l'esprit du traité de l'espace et notamment à son article deux" explique Philippe Achilleas, directeur de l'Institut du Droit de l'Espace et des Télécommunications (IDEST). Selon cet article, "l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen".

"Les Etats-Unis et le Luxembourg assurent qu'ils respectent le droit international, je pense qu'ils sont de mauvaise foi", poursuit le professeur de droit public. D'après lui, les deux pays qui ont légiféré en la matière se reposent sur deux arguments. Le premier serait de dire que la non appropriation de l'espace ne concerne que les Etats et pas les entreprises privées. Le second, de distinguer l'appropriation du corps céleste qui est interdite, de l'appropriation des ressources de ce même corps qui serait autorisée.

"Les Etats-Unis et le Luxembourg assurent qu'ils respectent le droit international, je pense qu'ils sont de mauvaise foi" - Philippe Achilleas

Cela pose des questions morales et éthiques d'après Philippe Achilleas. "Est ce qu'une entreprise guidée par le profit va agir dans l'intérêt de l'humanité toute entière ?" s'interroge-t-il. "L'espace était le dernier lieu protégé, légalement, de la course à la rentabilité, regrette encore le professeur, le danger c'est qu'une privatisation ne serve que les intérêts égoïstes de certains pays ou certaines entreprises".

Une équipe d'experts entoure le gouvernement luxembourgeois

Le gouvernement luxembourgeois est conseillé dans sa stratégie par une équipe d'experts composée notamment de l'ancien directeur de l'Agence spatiale européenne (ESA) Jean-Jacques Dordain, de Simon Worden, précédemment à la tête du centre de recherche Ames de la Nasa, du professeur à l'Université du Luxembourg Jean-Louis Schiltz et des spécialistes de l'espace chinois Ji Wu et sud-coréen Seung Jo Kim. La Banque européenne d'investissement (BEI) s'est aussi associée au projet avec une mission de conseil, au même titre que l'ESA qui compte apporter des avis et orientations via son service de conseil financier en innovation.

En novembre, le Grand-Duché accueillera la première édition européenne de la conférence internationale annuelle dédiée à l'espace, NewSpace. En mars 2018, le Luxembourg sera invité au deuxième Forum de l'exploration internationale spatiale (International Space Exploration Forum) de Tokyo. Enfin, l'initiative spatiale du Grand-Duché s'exposera dans le pavillon luxembourgeois à l'Exposition universelle de Dubaï (octobre 2020).