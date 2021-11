Le lycée agricole d'Obernai fermé en raison de plusieurs cas de Covid

Le lycée agricole d'Obernai (Bas-Rhin) sera fermé du lundi 22 novembre au vendredi 26 novembre sur décision de la préfecture "compte-tenu de la situation sanitaire". Une quinzaine de cas de Covid ont été identifiés dans l'établissement depuis le début de la semaine. Le lycée doit rouvrir lundi 29 novembre. D'ici là le plan de continuité d'activité est mis en place pour un millier d'apprenants (des lycéens, des apprentis et des adultes en formation) et 150 membres du personnel, précise Thierry Girodot, le proviseur.

Augmentation du nombre de classes fermées en Alsace

L'académie de Strasbourg publie ce vendredi matin les chiffres des fermetures de classes en Alsace. Au jeudi 18 novembre, 145 classes étaient fermées, soit 1,16% de l'ensemble des classes de l'académie. Un chiffre plus élevé qu'avant les vacances de la Toussaint. Le lycée agricole d'Obernai n'est pas mentionné puisqu'il dépend du ministère de l'agriculture et non de l'Education nationale.