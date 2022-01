Le maire d'Arles Patrick de Carolis testé positif au coronavirus

Il vient de la communiquer sur les réseaux sociaux, ce mercredi après-miodi. Le maire d'Arles, Patrick de Carolis, a été testé positif dans la matinée au virus de la Covid 19. Il se confine chez lui. Et précise être vacciné à trois reprises. "Je tiens à vous rassurer, écrit-il : je n’ai pour l’instant qu’un « gros rhume »." Selon le protocole sanitaire, il doit rester isolé au minimum pendant sept jours.

"Si mes équipes ont contacté très vite mes derniers rendez-vous officiels, je souhaitais également vous en informer personnellement afin que celles et ceux que j’ai pu croiser ces derniers jours soient encore plus prudents qu’à l’accoutumée (..) À nouveau, j’invite chacune et chacun d’entre vous à respecter les gestes barrières et à se vacciner afin de se protéger et de protéger ses proches. " Patrick de Carolis