Bas-Rhin : le maire de Gundershoffen testé positif au Covid-19

Le maire de Gundershoffen (Bas-Rhin) annonce sur sa page Facebook qu'il a été testé positif au Covid-19. "Vous avez noté que la mairie est fermée administrativement jusqu’à lundi. C’est normal, car j’ai été testé positif au Covid 19", peut lire dans son post.

Victor Vogt, 32 ans, ajoute que "cette fermeture est préventive et les agents que j’ai pu côtoyer, bien entendu masqué et à distance, seront tous testés". Le jeune maire explique que ces symptômes "sont légers", "c’est principalement un mal de tête et une certaine fatigue, un essoufflement lors d’efforts ou encore une grande soif avec un goût altéré". Elu en juin 2020, Victor Vogt avoue une certaine culpabilité : "Je culpabilise, car je fais très attention depuis bientôt un an".

La mairie de Gundershoffen, 3.600 habitants est donc fermée jusqu'au lundi 15 février. Les permanences restent assurées par mail et par téléphone.