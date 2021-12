Le maire de Jenlain cherche désespérément un médecin pour remplacer le généraliste interdit d'exercer

"Ça fait bien 15 jours que je m'énerve avec ça", 15 jours que Gilaine 92 ans qui ne peut plus se déplacer stresse, elle a appelé 6 médecins avant d'avoir enfin un rdv. Françoise a réussi a avoir le sien pour un renouvellement d'ordonnance mais le généraliste ne voulait à la base pas la garder comme patiente

Une absence de médecin qui pèse aussi sur le pharmacien de la commune qui lui loue le cabinet assure le maire Johan Dremaux. Après avoir alerter l'ARS, la caisse d'assurance maladie en vain, le maire a posté des annonces à la fac de médecine pour trouver un candidat. Toujours sans réponse, il lance un nouvel appel

Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne se soignent plus, qui repoussent, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, je lance un appel auprès d'un médecin, on est prêt à l'accueillir, on a hâte