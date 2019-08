Le maire de Montpellier demande une loi sur la vente des capsules de gaz hilarant

Le maire de Montpellier vient d'écrire à la ministre de la santé pour faire du protoxyde d'Azote "un enjeu de santé publique". Ce gaz dit "hilarant" est en vente libre, on en trouve aujourd'hui dans toutes les épiceries de nuit à Montpellier, mais il est loin d'être inoffensif.

Montpellier - France

Ce sont des petites cartouches métalliques grises de quelques centimètres de long, et aujourd'hui, on les trouve par dizaines sur les trottoirs ou dans les parcs publiques. Ces cartouches de protoxyde d'azote, servent normalement à alimenter les siphons des appareils à Chantilly, ce gaz sert aussi en médecine.

Mais depuis plusieurs mois, il a été détourné de son usage premier, car ce gaz dit "hilarant" peut mettre dans un état second pendant quelques instants. Un état recherché par de nombreux jeunes qui l'utilisent comme une drogue.

Il faut dire que ces cartouches ne sont pas chères et sont en vente libre. Mais leur utilisation à haute dose n'est pas anodine pour la santé.

Voilà pourquoi le maire de Montpellier vient d'écrire à la ministre de la santé Agnès Buzyn, pour faire du protoxyde d'azote un "véritable enjeu de santé publique". Philippe Saurel a en effet constaté que ces cartouches étaient en vente notamment dans les épiceries de nuit de Montpellier.

"Il m'apparaît nécessaire qu'à la suite des différents rapports et constats portés par l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie, l'accès à ce produit puisse être réglementé à l'échelle nationale afin de réguler sa consommation et le limiter à sa vocation initiale".

Philippe Saurel s'inquiète de l'usage détourné de ces capsules Copier

Plusieurs élus en France ont déjà pris des arrêtés municipaux pour interdire la vente de ces cartouches aux mineurs. Aulnay sous Bois, Wattreloos, La Madeleine, Valencienne. Un député du Nord Hugo Bernalicis (France Insoumise) a déposé une proposition de loi pour interdire l'usage aux mineurs, mais le texte n'a pas encore été examiné.

Pour Philippe Saurel, un tel arrêté municipal serait inapplicable.



Il faut agir au plus haut niveau pour Philippe Saurel Copier

