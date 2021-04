Le maire de Montval-sur-Loir écrit à l'ARS pour sauver les urgences de l'hôpital

Les urgences de l'hôpital de Montval-sur-Loir sont régulièrement fermées depuis plus d'un an, pour un ou plusieurs jours. Une fermeture essentiellement due à un manque de personnels. L'hôpital du Mans envoie régulièrement des médecins à Montval mais ça ne suffit pas à assurer des ouvertures en continu. Et la situation risque de s'aggraver avec le départ du dernier urgentiste en juin prochain. C'est cette annonce qui a fait réagir le maire de Montval-sur-Loir.

Hervé Roncière, vient d'écrire à l'ARS, l'Agence régionale de santé pour demander des urgentistes.

Vue aérienne de l'hôpital de Montval-sur-Loir (capture d'écran @googleearth) - capture d'écran @googleearth

Il faut pérenniser ce service : s'il ferme, il ne rouvrira jamais !

Hervé Roncière, en tant que maire de Montval-sur-loir et membre du conseil d'administration de l'hôpital, refuse aujourd'hui le dispositif proposé par l'ARS. C'est une ouverture de 12h sur 24h avec des fermetures sur plusieurs week-end et avec l'aide de soignants de l'hôpital du Mans.

Selon lui, ce dispositif n'incite pas les professionnels de santé à venir travailler dans l'établissement du Sud de la Sarthe. De plus, le seul titulaire de Montval a demandé sa mutation en Touraine. Il ne sera plus présent en juin et pour le moment, rien n'est prévu pour le remplacer. Le maire Hervé Roncière, qui était notre invité ce jeudi matin, craint que si les urgences ferment en juin elles ne rouvriront pas.

À réécouter : l'interview du maire de Montval-sur-Loir, Hervé Roncière