Le maire de Nancy Mathieu Klein plaide pour un confinement "plus strict"

Ce n'est pas la première fois que Mathieu Klein pour un tour de vis des restrictions. Selon le maire de Nancy, les mesures actuelles de couvre-feu et de confinements locaux ne sont pas assez efficaces, comme il l'a expliqué au cours d'un live sur sa page Facebook.

La situation (au CHRU de Nancy, ndlr) est bien plus critique encore qu’elle ne l’était au mois de décembre. Les 102 lits installés en réanimation sont aujourd’hui occupés, le service est saturé [...] Il me semble que la mise en place d’un confinement strict et court semble la seule voie efficace, Mathieu Klein