Allocution présidentielle : "le pass sanitaire est inutile aujourd'hui" pour Louis Aliot, maire de Perpignan

"Est-ce vraiment utile de maintenir cette contrainte du pass sanitaire alors que les Français ont été assez raisonnables ?" C'est la question que se posait Louis Aliot, ce mercredi matin sur l'antenne de France Bleu Roussillon. Le maire de Perpignan était invité pour réagir aux annonces d'Emmanuel Macron. Le président de la République a notamment précisé que la troisième dose du vaccin anti-Covid serait obligatoire dès le 15 décembre pour maintenir valide le pass sanitaire des personnes de plus de 65 ans.

Selon les annonces du chef de l'État, les contrôles seront renforcés dans les lieux pour lesquels le pass sanitaire est obligatoire. "Les personnes âgées et les personnes à risque ont été vaccinées en masse. Ça, c'est utile", estime Louis Aliot.

"Incroyable que les soignants non vaccinés soient traités comme des délinquants."

Le maire de Perpignan a également confirmé sa position concernant la vaccination obligatoire des soignants. "On les a applaudis pendant le confinement, et maintenant on les bannit des hôpitaux alors qu'on a besoin d'eux. C'est incroyable que les soignants non vaccinés soient traités comme des délinquants."