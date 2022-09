Le maire de Reims Arnaud Robinet devient le nouveau président de la Fédération hospitalière de France

Une fonction nationale pour le Maire de Reims. Arnaud Robinet a été élu président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ce mercredi 21 septembre à 35 voix pour, contre 25 à son concurrent, l'ancien député socialiste puis LREM Jean-Louis Touraine. La la voix et défend les intérêts de tous les hôpitaux et établissements médico-sociaux publics.

L'édile rémois prend donc la tête de cette association qui défend les intérêts de tous les hôpitaux et établissements médico-sociaux publics. Il succède au nouveau député Frédéric Valletoux qui a occupé ce poste pendant plus de dix ans.

Dans un communiqué de la FHF, Arnaud Robinet indique vouloir placer "sa présidence sous le signe de l'action rapide et efficace au service de la population et d'un service public fort." Pour le maire de Reims, "les maux sont connus de tous, il faut désormais appliquer les bons remèdes, et vite. Mon mandat est clair : accélérer la refondation de notre système de santé."

Titulaire d'un doctorat en biochimie et biochimie moléculaire, Arnaud Robinet a occupé de nombreuses fonctions dans le secteur hospitalier et universitaire, précise le communiqué de la FHF. Dès 2007, il occupe le poste de maître de conférence/ praticien hospitalier spécialisé en pharmacologie à l'Université Reims Champagne-Ardenne et au CHU de Reims. Depuis 2018, il est aussi président de la FHF Grand-Est.