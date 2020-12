Le maire de Roche-la Molière veut être vacciné contre le Covid pour montrer l'exemple

Dès qu'elle sera possible dans sa commune, il veut être le premier à se faire vacciner pour montrer l'exemple et contrer la vague de scepticisme qui entoure le vaccin, Eric BERLIVET

On sait que l’on est influent sur nos communes et que les gens ont plus tendance à nous écouter qu'à écouter les personnalités politiques nationales ou parisiennes. L’idée, c’est de montrer l’exemple et que l’on montre que l’on se fait vacciner, qu’il y a eu des contrôles de sécurité sanitaires pour vérifier tout ça et que si on fait ça pour nous, on le fait surtout pour les autres. Protéger les autres, c’est dans la logique même d’un élu et d'un maire. On est surtout là pour défendre l’intérêt général comme on le fait tous les jours dans plein de domaines différents, parce qu’on tient à notre commune et on tient à nos habitants. On fait du service public et on regarde l’intérêt général avant tout et si il faut que l’on se mette en avant pour se faire vacciner et montrer à tous regardez on y va et suivez nous on ira ensemble c’est pas plus compliqué que cela.