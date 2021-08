Le maire de Sète François Commeinhes positif au Covid-19

François Commeinhes évoque "un banal petit rhume". Le maire de Sète annonce lui même ce vendredi sur sa page Facebook avoir été testé positif au Covid-19. "Vacciné, je ne présente aucun symptôme", indique-t-il. François Commeinhes va donc se placer à l'isolement plusieurs jours et travaillera à distance. Il invite d'ailleurs "plus que jamais, toutes celles et ceux qui hésitent encore, à se faire vacciner."

