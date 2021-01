Le maire de Thionville veut ouvrir un centre de vaccination contre le coronavirus d'ici 10 jours

C'est pour le moment le premier élu de Moselle à en faire la proposition. Le maire de Thionville, Pierre Cuny, a annoncé ce mardi qu'il voulait ouvrir un centre de vaccination d'ici 10 jours environ (entre le 22 et le 24 janvier). Il attend le feu vert de l'ARS, l'agence régionale de santé. Ce centre sera installé dans le théâtre municipal.

Réservé d'abord aux plus de 75 ans puis élargi

Ce centre de vaccination à Thionville sera d'abord réservé aux plus de 75 ans, prioritaires pour se faire vacciner contre le coronavirus, après les résidents d'Ehpad et les soignants de plus de 50 ans. 120 volontaires (médecins, kiné, infirmiers et réserve citoyenne) se sont fait connaitre pour faire tourner ce centre de vaccination qui sera ensuite élargi, critère par critère, au reste de la population.

Jamais nous n'avons fait face à un tel défi de vaccination

Face au rebond de l'épidémie, l'objectif est d'être prêt à vacciner le plus de monde possible, explique le maire de Thionville Pierre Cuny : "Jamais nous n'avons fait face à un tel défi, si l'on compte la population du Thionvillois et si on se base sur le fait qu'une personne sur deux veut être vaccinée, c'est près de 50.000 personnes qu'il va falloir vacciner, c'est colossal".

Pierre Cuny veut accélérer la vaccination de la population thionvilloise Copier

Dans un deuxième temps, le maire de Thionville et président de la communauté d'agglomération souhaiterait ouvrir deux autres centres de vaccination sur le territoire, à Yutz et Fontoy. L'objectif de Pierre Cuny avec ce premier centre de vaccination à Thionville est de vacciner "entre 600 et 800 personnes par jour".

