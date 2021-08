Pass sanitaire : le maire de Vias n'enverra pas sa police municipale contrôler les clients sur les terrasses

Robert Ménard n'est plus le seul maire de l'Hérault à ne pas vouloir envoyer sa police municipale vérifier le pass sanitaire sur les terrasses. En tout cas, le dire haut et fort. C'est au tour du maire de Vias d'annoncer son intention ne pas envoyer ses policiers vérifier le précieux sésame. ''La mission de cette police de proximité est de veiller à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique, indique Jordan Dartier.

"C'est aux commerçants de demander le pass sanitaire. Si le client ne veut pas le donner, libre alors aux professionnels de refuser sa présence dans son établissement."

Vias est la deuxième station balnéaire d'Europe en capacité d'accueil dans l’hôtellerie de plein air avec 60.000 à 70.000 touristes au plus fort de l'activité.

La police municipale de Vias passe de six agents l'hiver à quinze en période estivale

Cet avocat de profession précise cependant que le commerçant n'est pas officier de police judiciaire et il ne peut donc pas contrôler la carte d'identité du propriétaire pour vérifier si le document présenté est bien le sien

Âgé de 33 ans, Jordan Dartier, est aujourd'hui vacciné. Mais l'élu, longtemps opposé à la vaccination, dit avoir évolué : "Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis."

"En septembre et au vue de l'évolution de la crise, il faudra se poser la question de la vaccination obligatoire pour tous."

Jordan Dartier est lui aussi favorable à la vaccination pour tous pour retrouver une vie normale. C'est une nécessité, ajoute l'élu : "Quand on est nouveau-né on reçoit 11 vaccins dans le corps. Il faut relativiser aujourd'hui sur le bashing qu'il peut y avoir autour du Covid-19." Le maire de Vias dit avoir pesé le pour et le contre : ''J'ai une grand-mère de 88 ans. Il faut que j'amène de la sécurité pour les autres. Je me suis donc fait vacciner. J'ai eu mes deux doses et aujourd'hui je suis titulaire du pass sanitaire."

''Je dois veiller à la sécurité de mes concitoyens. C'est de ma responsabilité'' dit Jordan Dartier Copier

''La jeunesse n'a pas conscience de tout ce que la vie en société implique. Il est indispensable de mieux la sensibiliser'' conclut le maire.

