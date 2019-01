Le maire de Vimoutiers dans l'Orne recherche médecins désespérément.

Vimoutiers, France

Le maire de Vimoutiers dans l'Orne, lance un appel en direction des jeunes médecins

Guy Romain (74 ans)/ maire de Vimoutiers dans l'Orne © Radio France - Olivier Duc

Trois des cinq médecins de cette commune de 36OO habitants dans l'Orne seront partis à la retraite à la fin de cette année 2019. Une situation inacceptable pour l'élu qui a lancé un appel pour recruter des remplaçants. Mais la tâche s'annonce difficile. Pour l'heure aucun candidat ne s'est signalé. Ces dernières années, deux médecins étrangers se sont pourtant installés dans ce bourg situé entre Livarot et Lisieux , au coeur du Pays d'Auge, une roumaine et une espagnole, mais elles ne sont pas restées : "problème de langue, et d'éloignement de leurs racines déplore l'élu.

Nouveau départ de médecin à Vimoutiers © Radio France - -Carole LOUIS-

Mais en attendant les médecins doivent se partager une clientèle élargie ce qui affecte leurs conditions d'exercice . Plus de patients à voir, ce sont des journées plus longues, des rendez-vous à plus long terme et pour les praticiens , des dossiers à gérer qu'ils méconnaissent. Parmi ces médecins, Marie-Agnès Tchodibia-Hemo, en poste depuis maintenant 10 ans dans la commune.

Le docteur Tchodibia-Hémo, médecin à Vimoutiers (orne) © Radio France - -Carole LOUIS-

On reçoit beaucoup de patients, dont beaucoup de nouveaux, on ne peut pas tous les absorber

Ce que craint surtout le docteur Tchodibia-Hemo, c'est que des malades plus âgés, et éloignés ne viennent pas au cabinet et restent en déshérence du système de santé. Car la commune de Vimoutiers comme de nombreuses autres en Normandie mais aussi ailleurs en France , est confrontée à la désertification médicale. Outre les généralistes dont le nombre diminue, il n'y a plus de dentistes ni autres spécialistes, plus non plus de vétérinaires. Et pour les patients, la seule solution est souvent de faire plusieurs dizaines de kilomètres . Alors depuis quelques mois la municipalité a lancé les travaux de construction d'un pôle de santé libéral et ambulatoire près de l'hôpital local. Il sera opérationnel en septembre prochain et Guy Romain, le maire, espère bien qu'il constituera un atout au recrutement de nouveaux médecins à Vimoutiers.