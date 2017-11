Le maire des Sables d'Olonne lance un appel aux médecins retraités

La ville des Sables d'Olonne organise une réunion ce mercredi soir, à laquelle sont conviés tous les médecins retraités ou futurs retraités. Le maire cherche des volontaires pour assurer des vacations dans les deux cabinets rachetés par la municipalité à la Chaume.

Comme beaucoup de villes, les Sables d'Olonne manquent de médecins généralistes. Mais ici, le besoin est encore plus criant, car la demande est très forte : 61% de la population sablaise a plus de 60 ans. Dans le quartier de la Chaume, il y a urgence, car deux médecins viennent de prendre leur retraite en septembre dernier. Faute d'avoir trouvé des successeurs, près de 1 500 patients n'ont plus de médecin traitant, et ils n'arrivent pas à en trouver dans les autres quartiers de la ville, car tous les cabinets sont déjà saturés.

Deux cabinets prêts à fonctionner

Le maire des Sables, Didier Gallot, le reconnaît volontiers : c'est un véritable appel au secours ! Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté le rachat des deux cabinets laissés vacants depuis la rentrée. Ils sont entièrement équipés et prêts à accueillir des patients. Encore faut-il trouver des médecins pour assurer les consultations. Un appel est donc lancé aux médecins retraités - et à ceux qui le seront bientôt, pour réfléchir à une organisation permettant de maintenir la permanence des soins dans le quartier de la Chaume, qui compte 7 000 habitants. Beaucoup de questions restent en suspens, en matière juridique et administrative. Les médecins doivent-ils être salariés par la ville ? Chacun devra-t-il s'occuper de patients définis ou au contraire assurer des permanences ouvertes à tous ? Tout reste à inventer.

Pour poser les premiers jalons de cette nouvelle offre de médecine de proximité, la ville invite donc les médecins retraités à une première réunion d'information et de réflexion. Elle débutera à 20h ce mercredi soir au Spot, sur la place de la Liberté.