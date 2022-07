Le maire du Grau-du-Roi réclame une démoustication en urgence

L'ancien phare du Grau-du-Roi restauré. Classé monument historique en 2012, il a subi un lifting d'un an pour lui redonner son aspect d'origine

Après les pluies orageuses la semaine dernière, et malgré l’épandage du traitement par voies aériennes, la population de moustiques grandit ces derniers jours au Grau-du-Roi (Gard). Le maire Robert Crauste annonce, ce mardi, demander une démoustication urgente avec un traitement complémentaire local. Il a sollicité l'EID, L'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen. Les habitants sont fortement impactés déjà, mais il y a aussi urgence à "tranquilliser" la vie des touristes qui arrivent pour le début des grandes vacances estivales.

La semaine dernière, les pluies orageuses ont inondé les terres sèches du territoire. "Immédiatement, l'EID a traité avec de l'épandage en avion pour traiter les larves. Il devait y avoir un traitement complémentaire avec un hélicoptère, qui pour des raisons techniques n'a pas pu compléter le traitement. Et aujourd'hui, on a des éclosions qui impactent la vie du quotidien et aussi l'activité économique." L'EID est basé à Montpellier (Hérault)

"Il faut réagir rapidement. Parce que cette éclosion va impacter le territoire pendant deux semaines. Ce n'est pas le risque du moustique tigre, entendons nous bien. Mais des piqûres très désagréables ; avec aussi l'impact économique sur notre station touristique" Robert Crauste, le maire du Grau-du-Roi, sur France Bleu Gard Lozère.

"Il faut réagir rapidement", Robert Crauste Copier

Quel produit ? "C'est une action ponctuelle, rapide, avec un produit plus efficace. On dit "un adulticide", qui va éradiquer le moustique lui-même, et pas la larve"

L'épandage aura lieu par des moyens terrestres, sur une nuit.

"J'ai fait ça en 2015. L'effet est immédiat. Effet sur les moustiques. Et tout de suite l'effet de confort se fait ressentir". Robert Crauste