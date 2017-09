Le malaise dans les hôpitaux de l'Yonne

Que ce soit à Sens ou à Auxerre, les effectifs sont insuffisants dans les hôpitaux du département. Parfois des infirmières ou des aides soignantes doivent revenir travailler sur leur temps de repos. Conséquence, les arrêts de travail se multiplient.

Les personnels soignants de l’hôpital d' Auxerre n'en peuvent plus. Ils lancent un cri d'alarme. Épuisement, burn-out , les congés maladies se multiplient et les personnels en poste ont de plus en plus de mal à assurer les remplacements raconte cette aide soignante. »Il y a un gros stress tous les jours de savoir ce qu'il va se passer. Le matin on en vient à compter si on est en nombre suffisant. Et voir après si on va avoir quelqu'un qui va venir d'un autre service en dépannage. »

Des conditions de travail qui ont aussi des répercussions sur la vie personnelle. « Quand on rentre chez nous on est fatigué. Plus de temps de repos. Plus pouvoir s'occuper de ses enfants ; C'est vraiment très difficile. »

Du coup, de plus en plus de personnel envisage de quitter l’hôpital. Comme cette infirmière, sous traitement, après un burn-out et un arrêt de plusieurs semaines. « On est sensée être soutenue, avoir des avantages, parce qu'on est quand même dans la fonction publique. Mais ces avantages là on est prêt à tout laisser tomber et à partir ailleurs. Parce que psychologiquement ça devient trop difficile et physiquement aussi. »

Des conditions de travail, et des difficultés de remplacement qui touchent d'autres établissements du département comme l'hôpital de Sens

Yolande Kéruzoré est déléguée CGT. « Le fait que l’absentéisme augmente, oblige à rappeler des personnels en repos. C'est récurrent. »

Aujourd'hui, le syndicat F.O et la direction de l’hôpital d'Auxerre rencontrent l'Agence régionale de Santé à Dijon pour l'alerter sur les difficultés que rencontrent l’établissement et demander des moyens supplémentaires.

Cette infirmière de l'hôpital d'Auxerre, victime d'un burn-out, a dû être arrétée plusieurs semaines avant de reprendre son travail. Elle est aujourd'hui sous traitement Copier

La direction de l'hôpital d' Auxerre a été contactées pour évoquer les problèmes d'effectifs . Elle n'a pas souhaité s'exprimer.

La direction de l’hôpital de Sens reconnait que de son côté que l'établissement partage les mêmes problématiques de recrutement de personnel soignant que les autres hôpitaux du départements, malgré quelques recrutements effectués cet été.