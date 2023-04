Le"mammobile", camion pour dépister le cancer du sein, débute son tour de la Manche

Après l'Eure et le Calvados , voilà le "mammobile" dans la Manche ! Ce camion rose de 13 mètres de long est un centre de dépistage du cancer du sein itinérant. Il s'installe de ce lundi 3 avril jusqu'au 15 juin prochain dans les communes du département les plus éloignées (au moins 15 minutes en voiture) des centres de radiologie. Une expérimentation menée par l’unité Anticipe du centre de cancérologie François Baclesse de Caen et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Normandie, pour inciter au dépistage.

"Dès l'instant où les femmes s'éloigne des centres de radiologie, la participation est moins importante, c'est un frein connu. On essaie de démontrer la plue-value d'un mammobile qui vient au plus près des femmes", explique Marie Christine Quertier, médecin directeur du CRDC en Normandie. 2.800 Manchoises de 50 à 74 ans sont éligibles au dépistage.

Un cabinet médical ambulant

A l'intérieur du Mammobile : un cabinet médical traditionnel. "Quand les femmes arrivent, elles sont accueillies par la secrétaire. Elles voient ensuite la manipulatrice qui va réaliser l'examen, puis le médecin qui fait la palpation, interprète la radio, et fait une échographie si besoin", poursuit Marie-Christine Quertier.

L'intérieur de la mammobile. © Radio France - Thomas Vichard

Le but de l'expérimentation, "c'est de conclure sur le fait que le mammomobile permet d'augmenter la participation et permet aussi de réduire les inégalités d'accès au dépistage", détaille Elodie Guillaume, chercheure au centre de cancérologie François-Baclesse, à Caen.

Un dispositif perennisé ?

Si le test s'avère concluant, il pourrait être pérennisé à l'ensemble du département. "En plus du cancer du sein on pourra peut-être aussi proposer d'autres dépistages, comme le col de l'utérus ou le cancer colorectal", affirme Marie-Christine Quertier.

Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10, d'où l'importance du dépistage. Les différents points d'étape du mammobile sont à retrouver dans ce lien.