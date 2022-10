Le Mammobile dans le Calvados pour dépister le cancer du sein jusqu'en mars

La Batmobile est noire, la Papamobile blanche. Le Mammobile, lui, est rose. Et imposant puisqu'il s'agit d'un semi-remorque de 13 mètres de long pour 19 tonnes, avec à l'intérieur un véritable centre de radiologie. "Un mammographe dernier cri, un échographe, une table d'examen, une console de lecture et des cabines de déshabillage, tout est fait pour que l'on se sente comme lors d'une consultation dans un cabinet de radiologie classique", détaille M. Verzaux.

Même peut-être mieux, car dans le Mammobile, travaillent une secrétaire pour l'accueil, un manipulateur radio pour la mammographie, et un radiologue pour l'analyse des clichés. Un médecin qui peut au cas où effectuer une échographie si elle s'avère nécessaire pour dépister au mieux les patientes.

Au sein de ce cabinet mobile, on trouve aussi une innovation de nature à rassurer les femmes dépister. "On a une télécommande qui leur permet de gérer elles-mêmes la compression des plaques sur leurs seins, détaille Elodie Guillaume, chef de projet Mammobile. On sait que cela peut être parfois douloureux et constituer une appréhension, une crainte pour les patientes, parfois même un frein au dépistage pour certaines. Avec cette télécommande, c'est plus rassurant.

Un mammographe, un échographe, une table d'analyse : le Mammobile est cabinet de radiologie condensé dans un semi-remorque. © Radio France - Boris Letondeur

5 000 Calvadosiennes conviées à se faire dépister

Le tour du Calvados du Mammobile concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans inclus, au total 5 000 calvadosiennes dans cette fourchette d'âge seront contactées par courrier pour se rendre à un dépistage dans le camion rose.

L'idée est de mettre en évidence que ce camion, qui va au plus près des femmes, amène une participation plus importante au dépistage parce qu'on gomme l'effet 'distance du cabinet de radiologie'. Marie-Christine Quertier, médecin directeur

Pendant cinq mois, le Mammobile va se déplacer dans des communes situées à minimum 15 kilomètres des cabinets de radiologie. En tout, 54 dates d'ici au 7 mars 2023.