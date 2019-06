Le manque de médecins aux urgences de Valence

Les urgences de Valence en grève depuis plus de trois mois

Valence, France

Après les infirmiers et aide-soignants, les médecins s'alarment à leur tour, de la situation aux urgences de Valence. Ce mercredi à partir de minuit, seuls deux médecins y seront présents, dont un à la régulation. Deux autres sont en arrêts maladie dans ce service qui était déjà en sous-effectif : habituellement, l'équipe de nuit aux urgences de l'hôpital de Valence est constituée de cinq médecins : trois urgentistes, un régulateur et un au SMUR pour les secours mobiles.

Impossible, inconcevable donc, dans ces conditions pour eux d'accueillir les patients dans de bonnes conditions, surtout en cette période de canicule. Le personnel a immédiatement alerté l'Agence régionale de santé et la direction de l'hôpital de Valence, lorsqu'il a découvert avec stupeur le tableau de service, ce mercredi.

Y'aura t-il suffisamment de médecins aux urgences cet été ?

La direction de l'hôpital a réagi ce mercredi en début de soirée, elle assure avoir trouvé un médecin pour le SMUR. Elle reconnaît qu'il s'agit d'un pansement de dernière minute, il manque toujours deux médecins pour la nuit. La direction comprend les craintes des salariés. D'autant qu'il existe des interrogations également sur les tableaux de service cet été. Elle se veut rassurante, en soulignant qu'il s'agit d'un problème récurrent, qu'elle est amené à gérer tout au long de l'année.

"Je suis extrêmement pessimiste pour l'été qui arrive parce que des effectifs nous n'en auront pas plus. Nous en aurons même moins"

Cela ne convainc pas l'une des médecins des urgences qui a d'ores et déjà constaté sur les plannings de l'été, qu'il manquera encore du personnel. "Je suis extrêmement pessimiste pour l'été qui arrive parce que des effectifs nous n'en auront pas plus. Nous en aurons même moins, étant donné que certains collègues sont en arrêts de travail, et qu'aucune solution n'est proposée pour l'heure".

La direction assure qu'elle comblera au maximum les trous dans les plannings. "Des collègues reviendront peut-être mais le personnel est très épuisé. L'été sera extrêmement dur, extrêmement dur pour nous, extrêmement dur pour les patients. Je suis très pessimiste !", ajoute ce médecin.