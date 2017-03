Le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé, explique un spécialiste à Marseille

La 17e journée du sommeil a lieu vendredi 17 mars. Près d'un Français sur trois estime mal dormir. Le docteur Marc Rey, responsable du centre du sommeil au CHU de la Timone à Marseille était l'invité de France Bleu Provence et donne ses solutions pour avoir des nuits paisibles.

En France, une personne sur cinq souffre d'insomnie et une personne sur trois estime mal dormir, selon une étude de l'institut national du sommeil et de la vigilance. Ces chiffres sont énormes, d'autant que "c'est une plainte qui augmente de façon considérable du fait de nos habitudes", explique le docteur Marc Rey, neurophysiologiste et responsable du centre du sommeil du CHU de la Timone à Marseille. "Nous avons une dette de sommeil donc nous devons naturellement récupérer", rappelle-t-il, à l'occasion de la 17e journée du sommeil.

Ces problèmes de sommeil sont dus "au stress, qui est très important, mais il y a aussi la possibilité de faire plein de choses en soirée, avec les écrans notamment : se mettre sur internet ou regarder des films... tout cela va conduire à une dette de sommeil, qui fait qu'on se sent moins bien", décrit Marc Rey.

Des conséquences sur le poids et la mémoire

Mais il y a des risques à manquer de sommeil. "Chez l'adolescent, particulièrement, il y a des risques au niveau de la mémoire. On va mal consolider ce qu'on a appris la journée donc on va avoir des troubles de mémoire", raconte le neurophysiologiste. "On a un risque somatique qui est le fait de prendre du poids. Le fait de ne pas dormir assez va favoriser l'obésité."

Pour mieux dormir, il faut tout d'abord connaître son besoin réel de sommeil, que l'on peut apprécier en vacances. "Le besoin de sommeil doit être adapté à chaque individu", explique Marc Rey. C'est pourquoi, lorsqu'un suivi thérapeutique est mis en place, "on demande aux sujets de remplir un agenda de sommeil, c'est-à-dire qu'ils notent l'heure à laquelle ils se couchent et l'heure à laquelle ils se lèvent sur une période travaillée et sur une période de vacances. Ils se rendent compte généralement que, quand ils sont en vacances, ils dorment plus longtemps, ce qui prouve qu'en période de travail il y a une dette de sommeil."

A la Timone, à Marseille, des diagnostics sont proposés, afin de savoir s'il s'agit d'un problème dans l'organisation de la vie du patient, ou pour savoir si cela nécessite un enregistrement afin de savoir ce qui se passe la nuit.