Le Mans : 10.000 signatures contre les parkings payants de l'hôpital

La mobilisation contre les parkings payants de l'hôpital du Mans continue. Alors que la gratuité a pris fin le 4 octobre, le collectif d'usagers ne baisse pas les bras. La pétition compte désormais 10.000 signatures. Pétition que les membres du collectif iront remettre ce vendredi 17 décembre 2021 au Conseil de surveillance de l'hôpital. Ils demandent à la direction du CHM et à Stéphane Le Foll, président de Le Mans Métropole et du Conseil de surveillance, de revenir sur ce choix qui met à mal, selon le collectif, le principe d'égalité et de libre accès aux soins dans un établissement de santé public.

"Les parkings doivent redevenir gratuits" d'autant qu'une centaine de places restent libres chaque jour depuis qu'ils sont payants affirme Philippe Keravec, le leader du collectif. "On tient les comptes et on voit bien que des places sont inutilisées. C'est un comble quand on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui galèrent pour essayer de stationner". Outre les 10.000 signatures, le collectif a recueilli de nombreux témoignages d'usagers impactés. "Cela va des directeurs de soins qui viennent évaluer leurs étudiants dans les services, obligés de payer parce qu'ils n'exercent pas sur l'hôpital, aux étudiants qui viennent de l'extérieur obligés de payer, en passant bien sûr par les malades et les visiteurs. On a par exemple rencontré une dame dont le mari était en fin de vie et qui était là tous les jours pendant deux semaines, le parking lui a coûté relativement cher. Il y a une multitude d'exemples qui montre qu'il y a tout lieu de remettre en cause ce système de paiement".

Une mesure "inacceptable"

Et la situation ne va pas s'arranger car des places vont être supprimées selon lui. "Il y aura bientôt la maison des internes. On nous annonce la construction de 117 logements, ce qui va prendre de la place et aucune place de parking n'est prévue. C'est insensé !". Enfin avec les fermetures régulières des urgences des autres hôpitaux du département, celles du Mans sont encore plus sollicitées par des Sarthois plus éloignés et qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture et de payer le stationnement.