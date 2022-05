Déserts médicaux : en six mois, déjà 2.500 patients sans médecin traitant soignés au nouveau centre du Mans

Le service médical de proximité (SMP), un centre de consultation de médecine générale, fête ses six mois d'existence au sein du Centre Hospitalier du Mans. Il reçoit les patients qui n'ont plus de médecin traitant et qui n'arrivent pas à en trouver un. En 6 mois, il a soigné près de 2.500 personnes.

Ca fait maintenant six mois que le SMP, le service médical de proximité, a ouvert ses portes dans les locaux du Centre Hospitalier du Mans. Il s'adresse aux patients qui n'ont plus de médecin traitant et qui n'arrivent pas à en trouver un nouveau : selon la CPAM, 60.000 Sarthois sont concernés.

Des patients privés de consultations

Françoise habite au Mans, et cela fait plus d'un an qu'elle n'a pas vu de médecin. "C'est de ma santé qu'il s'agit, parce que je prends des médicaments à vie contre l'hypertension", raconte la retraitée. "N'ayant plus de médecin traitant vu que mon ancien a fermé ses portes, il faut absolument que j'en retrouve un". Françoise pourra d'ailleurs se faire suivre au SMP.

Dans la salle d'attente, Eric, ouvrier dans le sud-Sarthe, souffle. Il a pris rendez-vous il y a trois semaines et a dû faire de la route pour venir à son rendez-vous : "Chez moi, à Parigné-le-Pôlin, il n'y a plus du tout de médecin traitant : dans le coin, les 3 qu'on avait sont tous partis", explique ce jeune quinquagénaire. Ce qui le fait enrager :

Des déserts médicaux comme ça, c'est la misère de voir ça au 21e siècle, pfff....je trouve ça dégueulasse ! Avant de parler d'autres pays, on ferait mieux de regarder notre système de santé chez nous !

2.500 patients en six mois

Le SMP regroupe une quinzaine de médecins généralistes, parfois sortis de la retraite, comme le docteur Patrice Famery, qui a exercé toute sa carrière dans la Sarthe. Il se félicite du succès du SMP, avec 2.500 patients soignés en six mois d'existence. "On savait qu'il y avait du besoin, mais les patients ont répondu à la pelle dès le début, on est passé de 600 consultations le premier mois, à près de 1.000 chaque mois aujourd'hui", renchérit Audrey Arzur-Monet, chargée de projets sur le développement de l’offre de soins de premier recours.

"On préférerait fermer demain si on nous disait "il y a plein de médecins généralistes qui arrivent", mais ce n'est pas le cas", regrette le docteur Patrice Famery.

Le Service médical de proximité est amené à déménager bientôt, dans le centre-ville du Mans, avenue de Paderborn, dans des locaux plus grands, mais avec des effectifs inchangés pour l'instant.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, vous pouvez contacter le 02 59 29 01 30. Les consultations se font du lundi au vendredi de 9h à 19h.