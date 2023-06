Le Mans : des infirmiers présents lors de téléconsultations pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant

Vous faites peut-être partie des 10 % de Sarthois qui n'ont pas de médecin traitant. La situation est pire dans l'agglomération du Mans, où 15 % des habitants sont concernés, soit sept points au dessus de la moyenne nationale. La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de l'agglomération mancelle s'est associée avec une entreprise privée de l'Aube, Omedys, pour ouvrir le 22 mai dernier un cabinet de téléconsultations.

ⓘ Publicité

Un stéthoscope connecté

Ce consultations sont destinées à celles et ceux qui n'ont pas de médecins traitant ou pour des soins non programmés. Ce dispositif est inédit dans la région, car un(e) infirmier libéral(e) est présent(e) aux côtés du patient pour s'occuper de ses papiers administratifs, prendre sa température ou sa tension. Puis le médecin reçoit un lien, sur lequel il clique et démarre la consultation en visio-conférence à travers un écran, pour une durée de 10 minutes. Il peut ainsi réaliser deux consultations en 20 minutes.

Les infirmiers ont été formés pour devenir "les mains du docteur" grâce à des objets médicaux connectés. "Le stéthoscope ressemblent à celui que le médecin utilise lorsqu'il vous occulte, mais là, il y a un fil au bout pour le brancher sur l'ordinateur, explique Jérémy Degroote, infirmier libéral et coordinateur de la maison de santé RSMO qui accueille le cabinet de téléconsultation. Le docteur entend la même chose à distance, voire même mieux puisqu'il a la capacité de monter le son ou d'enregistrer pour réécouter plus tard".

D'autres cabinets d'ici la fin de l'année

Autre particularité : le docteur mène la consultation depuis une salle prêtée dans une clinique de la même ville. "Il a la chance de connaître le territoire et de pouvoir rediriger vers un spécialiste qu'il connaît", ajoute Jérémy Degroote, qui garantit la sécurisation des données, qui transitent par internet : "On utilise un logiciel qui garantit un flux crypté qui permet de sécuriser les données, c'est extrêmement important puisque ça va directement dans le dossier médical du patient."

D'autres cabinets de téléconsultations vont ouvrir dans l'agglomération du Mans d'ici la fin de l'année. Attention, la prise de rendez-vous se fait d'abord en pharmacie ou en cabinet infirmier puis le cabinet de téléconsultations est situé 5 BIS boulevard Paul Chantrel au Mans.

Les structures à contacter pour prendre rendez-vous