Le Mans : état "rassurant" des enfants ayant reçu une surdose du vaccin contre le Covid-19

Les six enfants ayant reçu par erreur une dose trop forte de vaccin Pfizer au Mans, samedi dernier sont dans un "état rassurant" explique l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, lundi. Deux sont encore sous surveillance pour de la fièvre et une "petite douleur au bras".

Depuis mercredi dernier, les enfants entre 5 et 11 ans à risque ou vivant avec une personne à risque au sein de leur foyer peuvent se faire vacciner.

Leur état est "rassurant". Les six enfants qui ont reçu par erreur une dose trop forte de vaccin Pfizer au Mans samedi dernier ne souffrent que de légers effets secondaires de l'injection, explique l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire ce lundi. Deux d'entre eux sont encore sous surveillance. L'un a "encore de la fièvre", l'autre a "une petite douleur au bras" selon l'ARS. Un troisième a ressenti de la fatigue et une douleur au bras mais ses symptômes ont disparu. Les trois autres n'ont ressenti aucun symptôme.

Le surdosage immédiatement repéré selon l'ARS

Le surdosage survenu samedi au centre départemental de vaccination contre le Covid du Mans, situé au Parc Manceau, dans l'ancien magasin Alinéa, a été "vu tout de suite" souligne l'ARS des Pays de la Loire. Le "protocole de préparation a été revu par les équipes". Les parents et les enfants âgés de 10, 11 et 8 ans ont été rappelés lundi par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours. L'erreur a eu lieu alors que le Premier ministre était au Mans pour visiter ce nouveau centre ainsi que l'hôpital de la ville.