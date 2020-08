Le Mans : la campagne de dépistage Covid-19 prolongée jusqu'à mardi

Les laboratoires de l'avenue Jean-Jaurès et du Parc Manceau ont accueilli plus de 1.000 personnes en deux jours. Hier, jusqu'à 150 personnes faisaient la queue devant le laboratoire de la zone nord pour savoir si elles avaient le Covid-19. Pour faire face à l'affluence, l'Agence régionale de Santé, la préfecture de la Sarthe, l'Assurance Maladie et les laboratoires ont décidé de prolonger la campagne de dépistage jusqu'au mardi 18 août. Initialement, cette campagne de tests PCR gratuits et sans rendez-vous devait initialement se terminer ce dimanche 16 août.

Où et quand se faire dépister ?

Parc Manceau : de 9h à 13h et de 14h à 18h, tous les jours jusqu'à mardi 18 août inclus

Laboratoire Jean-Jaurès : de 9h à 13h et de 14h à 18h, tous les jours jusqu'à mardi 18 août inclus

Une campagne pérennisée jusqu'à début septembre

Pour faire face à la recrudescence de cas de coronavirus en Sarthe, l'Agence régionale de Santé et la préfecture veulent installer des points de dépistage permanents au Mans et à Sablé-sur-Sarthe, jusqu'à début septembre. Les deux communes concentrent deux tiers des cas de Covid-19 du département.