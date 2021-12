Le Mans : le personnel de l'hôpital épuisé par les vagues successives de Covid

"Le système de santé est en passe de s'écrouler". En cette mi-décembre, le constat dressé par Joël Pannetier, médecin urgentiste et directeur médical de crise au centre hospitalier du Mans n'est guère réjouissant. "Les équipes sont épuisées, on est sur la corde raide". Alors que la Sarthe est touchée comme le reste du territoire par la 5e vague de covid, le personnel du CHM éprouve une lassitude de plus en plus grande face à une crise sanitaire qui n'en finit plus. Le taux d'incidence a beau avoir légèrement baissé (290 lundi 13 décembre contre 299 vendredi), il demeure à un niveau très élevé et la situation est plus tendue que jamais à l'hôpital du Mans. Tous les lits de réanimations sont occupés (20 lits au total dont 8 occupés par des malades du covid) et si lors des précédentes vagues, il avait été possible d'augmenter la capacité, "cette fois, ce sera très difficile" lâche Guillaume Laurent, le directeur du CHM.

Une 5e vague plus complexe à gérer

Le personnel manque dans tous les services. Le taux d'absentéisme n'a jamais été aussi fort (10% en moyenne soit 1,5 point de plus qu'avant la crise sanitaire). Et même si les usagers peuvent avoir l'impression que cette 5e vague est plus simple à gérer du fait de la vaccination, de l'absence de confinement, de couvre-feu ou de fermeture des magasins, le personnel hospitalier la décrit lui comme la pire vague. "Elle est beaucoup plus complexe car sur les précédentes on avait eu un écrasement de toute l'activité non liée au covid. Aujourd'hui on a les deux qui coïncident, patients covid et non covid. Le personnel n'en peut plus, psychologiquement, cela devient très dur". Et la faiblesse des restrictions amplifie les tensions hospitalières selon lui : "On a des chiffres d'incidence qui il y a un an nous auraient conduits à un confinement total de la population. Aujourd'hui, on maintient une vie normale mais à quel prix ? Au prix d'un grand nombre de patients en réanimation et au prix d'un système de santé qui s'émiette. L'ensemble de la chaine de santé est en danger".

Appel à la vaccination

Le plan blanc est activé depuis le 29 novembre au CHM. "On rappelle des personnels retraités, on fait venir des étudiants, on renforce autant que possible les effectifs pour que ceux en poste puissent partir en vacances. C'est essentiel. Je n'ose pas imaginer les conséquences s'ils ne pouvaient pas prendre leurs congés'" précise le directeur de l'hôpital. Mais il faut aussi réduire l'activité. 20% des opérations sont ainsi déprogrammées. Mais la seule solution à moyen terme, c'est la vaccination. "Les gens doivent comprendre que nous n'avons pas le choix" appuie le docteur Crochette, infectiologue au CHM. "L'effort a été colossal mais il faut aller plus loin. Il reste une partie de la population non vaccinée qui fait qu'aujourd'hui le système est à nouveau saturé" ajoute le docteur Pannetier. "Et c'est mathématique, le mois de janvier va être noir".

L'inquiétude Omicron

Médecins et direction de l'hôpital du CHM appellent donc les Sarthois à se faire vacciner et à respecter scrupuleusement les gestes barrières. D'autant qu'ils craignent les conséquences du variant Omicron. Pas encore présent en Sarthe, Omicron devrait devenir majoritaire en France dans quelques mois ou semaines. "C'est inévitable. La question, c'est quand. On sait qu'il est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Cela signifie qu'il y aura plus de formes graves". Alors que le pic de la 5e vague vient d'être atteint selon le ministre de la santé Olivier Véran, le CHM s'attend déjà à devoir être confronté à une 6e.