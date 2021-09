Le Mans : opération vaccination au lycée Sud

Au total, deux lycées (Le Mans Sud et Funay-Hélène Boucher) et deux collèges (Alain Fournier et Costa Gavras) ont participé à l'opération. La vaccination s'est déroulée dans l'amphithéâtre du lycée Sud. Parmi les élèves, beaucoup expliquent avoir besoin du vaccin pour poursuivre leur cursus sereinement. "Je dois faire un stage en école maternelle, et pour cela il me faut absolument un pass sanitaire", développe une lycéenne.

Certains sont soulagés de pouvoir se faire vacciner au sein du lycée. "C'est plus pratique de pouvoir faire ça ici plutôt que de devoir prendre rendez-vous et attendre", explique Anissa, qui vient de recevoir sa première dose.

Être à proximité des jeunes

Côté lycée, ce centre de vaccination éphémère nécessite une grosse organisation. Mais l'opération permet "d'être à proximité des jeunes et essayer de répondre aux mieux pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer", explique la proviseure Catherine Velain.

De fait, le lycée Sud n'a pas été choisi au hasard. "Nous avons pensé que ce lycée serait le bon lieu car il y a des élèves en formation professionnelle qui vont avoir besoin de pass sanitaire pour leurs stages, reprend le docteur Lilliane Bellion, médecin à l'inspection académique. C'est aussi un établissement un quartier un peu sensible de la ville du Mans. Enfin c'est un lieu assez central, les collégiens ont pu venir assez facilement."