Le Mans : plusieurs centaines de personnes mobilisées pour la manifestation des personnels soignants

Plusieurs centaines de soignants du Mans ont quitté leur établissement ce mardi matin pour rejoindre la place de la république pour un pique-nique revendicatif. Comme un peu partout en France, médecins, infirmiers et aides-soignants ont demandé plus de moyens pour les hôpitaux. Des aides financières et plus de personnel.

L'inscription sur la blouse de Valentin, infirmier depuis un an © Radio France - Christelle Caillot

Certains patients attendent parfois trente minutes pour aller aux toilettes

"Cette inscription (fraîchement diplômé, déjà cramé), c'était surtout pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'ancienneté pour se rendre compte que l'on souffre" souligne Valentin, infirmier depuis un an et demi à l'hôpital du Mans. "On a envie de faire bouger les choses et on ne veut pas arriver dans des états comme certains collègues qui font des dépressions et des burn-out à cause du travail. On est fatigué, car on nous en demande toujours plus avec toujours moins de moyens et on voit les patients souffrir. Parfois, on a des patients dépendants qui nous demandent d'aller aux toilettes et on est obligé de les faire attendre près de trente minutes. C'est de la maltraitance, que l'on est contraint de subir, nous comme les patients."

Les soignants du Mans réunis sur la place de la République © Radio France - Christelle Caillot

Avant, on nous disait de parler aux patients, maintenant surtout pas

Avant, dans les années 80, quand je suis sortie de l'école, on nous disait qu'il fallait prendre du temps pour parler aux patients, il fallait de la relation, de l'écoute" se souvient Laurence, aide-soignante de nuit à l'hôpital du Mans depuis plus de trente ans. "Maintenant, il ne faut surtout pas. On n'a plus le temps, et plus le personnel. Aujourd'hui, on souhaite certes une revalorisation des salaires mais aussi du personnel en plus pour avoir du temps pour nos patients.

Pendant le confinement, les français ont applaudi les soignants qui sauvaient des vies tous les soirs à 20h00. Ce mardi, sur la place de la République du Mans, ce sont le soignants qui ont fait du bruit avec des casseroles et des mégaphones pour se faire entendre du gouvernement.