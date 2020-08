Le Mans : trois jours de dépistage gratuit du coronavirus dès ce vendredi 14 août

A l'image de la campagne déjà menée la semaine dernière à Sablé-sur-Sarthe, une opération gratuite de dépistage du coronavirus est organisée les 14, 15 et 16 août 2020 au Mans. "Les taux d’incidence et de positivité indiquent que le virus circule activement. Une vigilance accrue s’impose en Sarthe, et sur la ville du Mans, indique l'agence régionale de santé. L’enjeu est d’éviter une nouvelle vague épidémique, en réduisant la circulation virale et ainsi la pression épidémique."

Où et quand se faire dépister ?

Le dépistage se fait en accès libre. Les personnes sont invitées à se munir de leur numéro de Sécurité sociale ou de leur carte Vitale, d’une pièce d’identité et d’un masque.

Vendredi 14 août

Laboratoire Jean Jaurès (234 avenue Jean Jaurès) de 9h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 15 août

Parc Manceau (Rue du Parc Manceau) de 9h à 13h et de 14h à 18h

Laboratoire Jean Jaurès (234 avenue Jean Jaurès) de 9h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche 16 août

Parc Manceau (Rue du Parc Manceau) de 9h à 13h et de 14h à 18h

Laboratoire Jean Jaurès (234 avenue Jean Jaurès) de 9h à 13h et de 14h à 18h

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne est porteuse du virus. Le résultat sera donné par le laboratoire dans un délai de 24 à 72 heures.