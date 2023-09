Le Mans : un bus de la santé pour sensibiliser les habitants des HLM

Encourager les habitants des quartiers défavorisés à prendre soin d'eux ! C'est le but de l'opération "le bus de la santé", organisée pour la deuxième année de suite par l'office HLM Le Mans Métropole Habitat. Ce bus qui regroupe des professionnels de santé se gare directement au pied des immeubles pour aller au contact des habitants, comme ce vendredi après-midi 15 septembre 2023, rue de Copenhague au Mans, dans le quartier Bellevue.

ⓘ Publicité

L'assurance maladie, le planning familial, le Sdis, France Alzheimer, France AVC, l'association des diabétiques de la Sarthe et la ligue contre le cancer y participent. Il est possible mettre son dossier sécu à jour, apprendre les gestes de premiers secours ou obtenir des préservatifs. Ce ne sont que quelques exemples. Le champ se veut le plus large possible.

Lutter contre l'isolement médical

L'idée est de ramener dans le circuit de la santé des gens qui en sont sortis à cause de l'isolement ou du manque de moyens explique Fabienne Martineau, directrice proximité à Le Mans Métropole Habitat. "On essaye d'être au plus près parce que nous avons des résidents pour qui le centre ville, c'est loin ; la CPAM, c'est loin ; l'hôpital, c'est loin. On parle de la fracture numérique mais il peut y avoir aussi une fracture sanitaire liée parfois à une fracture sociale. Et nous on vient dire aux gens "ne restez pas tout seul, aller voir votre médecin ou aller dans telle ou telle structure de soins".

Roseline, bénévole à la ligue contre le cancer, apprend aux femmes à palper leurs seins. © Radio France - Julien JEAN

En bas des barres HLM, les intervenant établissent le contact, préalable indispensable à toute sensibilisation. "Il faut parler aux gens" réagit Roseline, bénévole à la ligue contre le cancer. "Moi j'adore ça. Si on reste dans notre coin, ça ne peut pas marcher". Il faut également être concret. Pour cela, elle est venue avec un buste. "C'est une poitrine de femme avec l'intérieur des grosseurs ou des tumeurs. J'explique aux femmes comment se palper. Au départ, elles n'osent pas et puis après elles y vont et elles apprennent. On peut ensuite leur parler de mammographie et d'autres cancers. La porte s'ouvre".

En quelques heures, Roseline a ainsi pu sensibiliser 53 personnes, des femmes mais aussi des hommes et des adolescents. "Je trouve ça bien qu'on vienne voir les gens défavorisés". Pour Fabienne Martineau, cela permet aussi de "lutter contre le sentiment d'abandon", prégnant dans ces quartiers. "Et puis il n'y a plus de médecins nulle part. C'est un gros problème" ajoute Roseline "alors, il faut qu'on y aille pour maintenir le lien".

Le bus de la santé sera samedi 16 septembre Place des Ronceray de 10h à 13h puis aux Sablons sur le parvis de l'Espal de 15h à 18h.