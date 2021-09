Le Mans : une vingtaine de soignants suspendus ont manifesté devant l'ARS

Une vingtaine de soignants sarthois ont manifesté ce jeudi devant l'Agence régionale de santé située au Mans, boulevard Paixhans. Non vaccinés, ils dénoncent la suspension de leur contrat depuis ce jeudi 23 septembre 2021. Parmi ces personnes : Eva, infirmière ayant travaillé en unité covid au centre hospitalier du Mans, se dit choquée d'être suspendue. "On n'y croit pas en fait. Dès le début de l'épidémie, on a été là pour les patients. On traité la maladie avec très peu de moyens et là on se retrouve dans l'obligation de se faire vacciner. J'ai des petites économies, je ferai ce qu'il faut mais ma santé vaut plus qu'un salaire et je ne me ferai pas vacciner".

Pour autant, elle n'envisage pas de démissionner : "J'espère surtout que le gouvernement ouvrira les yeux et se rendra compte que ce n'est pas utile de nous suspendre". Nathalie, aide soignante à l'EPSM, l'hôpital psychiatrique de la Sarthe, est elle aussi suspendue et un peu abasourdie : "On a un peu de mal à comprendre pourquoi le gouvernement nous prive de salaire et nous met en situation de précarité financière. C'est triste. Je me rends compte qu'on n'est pas trop soutenus au niveau de la population".

0,6% des salariés de l'EPSM et du CHM suspendus

Depuis le 15 septembre, l'obligation vaccinale est obligatoire pour l'ensemble des salariés des établissements de santé. Les directions du centre hospitalier du Mans (CHM) et de l'établissement public de santé mentale d'Allonnes (EPSM) leur avaient accordé une semaine supplémentaire pour produire un justificatif de vaccination. Les sanctions s'appliquent donc depuis ce jeudi : 30 salariés sur 4 498 salariés au CHM et 6 sur 1 436 à l'EPSM ont été suspendus.