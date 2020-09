Le masque bientôt obligatoire à proximité des établissements scolaires de Meurthe-et-Moselle

Façade de l'école primaire et maternelle Boudonville à Nancy avec ses drapeaux, durant le confinement du au coronavirus. 19 avril 2020.

C'est une mesure qui devrait entrer en vigueur à partir du mercredi 23 septembre pour faire suite au classement de la Meurthe-et-Moselle en zone de circulation active du Covid-19. Le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet a annoncé vouloir rendre le masque obligatoire aux abords des établissements scolaires de tout le département.

Une demande du terrain

Une concertation est en cours avec les élus locaux mais la mesure devrait concerner les plus de 11 ans dans un rayon de 50 mètres autour des crèches, écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur de Meurthe-et-Moselle. Une décision qui fait suite à des demandes d'élus et de chefs d'établissements selon Arnaud Cochet :

"Beaucoup de chefs d'établissement nous disent que les parents respectent assez peu le port du masque. On voit un respect assez scrupuleux dans les transports, les entreprises, dans les établissements scolaires mais aux abords des écoles, les parents ne sont pas toujours aussi respectueux que leurs enfants"

Décision alors que le taux d'incidence a dépassé les 50 cas pour 100.000 habitants en Meurthe-et-Moselle, et les 70 cas dans le Grand Nancy.

Limiter les rassemblements familiaux

Arnaud Cochet qui a envoyé un second courrier aux maires du département pour leur conseiller de ne pas louer leurs salles des fêtes pour des rassemblements familiaux (mariages, réunions, etc...) afin de limiter le risque de foyer épidémique.