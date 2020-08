Le masque bientôt obligatoire dans les rues de Nancy ?

La réflexion est en cours, selon nos informations. Alors que la préfecture de Mayenne a décidé de l'imposer à 70% de la population du département, le port du masque pourrait bien devenir impératif dans certaines rues de Nancy ou à certains moments de la journée.

La Mairie de Nancy, la préfecture de Meurthe-et-Moselle et l'Agence Régionale de Santé y travaillent depuis la fin de semaine dernière. Une décision pourrait être annoncée en début de semaine. La Meurthe-et-Moselle a vu son nombre de cas pour 100.000 habitants augmenter ces derniers jours pour dépasser le seuil de vigilance de 10 et atteindre 14,5. Les autorités belges ont placé en orange la Meurthe-et-Moselle et les Vosges et conseillent aux ressortissants de retour de notre région de se faire tester et de se placer en quatorzaine.

En France, le masque est déjà obligatoire dans les lieux publics clos.