"Le masque, c'est comme la ceinture de sécurité : tu n'en as pas, tu as une amende"

Le masque est désormais obligatoire depuis ce lundi matin dans tous les lieux clos accueillants du public, sous peine d'une amende de 135 euros. Dans leur immense majorité, les commerçants, petits ou grands, du centre-ville de Rouen se sont félicités de cette mesure ce lundi.

Les gens vont comprendre si on leur prend leur argent !

Dans une petite boutique de vêtements colorés, Souad, la patronne, sourire dans les yeux joliment surlignés de paillettes dorées, est soulagée : "C'est génial pour nous parce qu'on n'a plus à faire la police !"

Du côté des grandes enseignes, les confidences sont plus difficiles à obtenir alors les employés et responsables témoignent anonymement.

Dans ce magasin de déco pas chère venue du nord de l'Europe, la responsable attendait cette mesure avec impatience : "Ça va grandement nous faciliter la tâche, les clients n'auront plus le choix ! Dans la matinée de lundi, je n'ai eu à reprendre aucun client alors que d'habitude, je dois rappeler à une quinzaine en moyenne de mettre leur masque ! Là, c'est comme la ceinture de sécurité : tu n'en as pas, tu as une amende !"

Du côté d'un magasin de prêt-à-porter de marque espagnole, l'agent de sécurité filtre les entrées mais comme depuis le début du déconfinement. Rien de nouveau, nous glisse un vendeur : "Parce que chez nous, le masque est obligatoire depuis le début et cette mesure, je trouve ça bien, les gens vont comprendre si on leur prend leur argent !"

Finalement, les clients non plus ne voient pas la différence, la plupart ont déjà pris le pli, comme Madison et Lisa, qui ont fait les soldes chez Sephora : "Ça va, c'est un masque en tissu, ce n'est pas une atteinte à la liberté de se déplacer, par exemple ! C'est un petit geste, alors pourquoi ne pas le faire ?"

Chez H&M et Pimkie, les vendeuses et agents de sécurité ne peuvent pas nous parler officiellement mais ils reconnaissent avoir été confrontés à des clients récalcitrants et des insultes : "Nous, on est bien obligés de le porter toute la journée !" Avec cette mesure, ils espèrent que tout le monde rentrera dans le rang.