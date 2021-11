Le masque de nouveau obligatoire en extérieur (dans certains cas) en Meurthe-et-Moselle

La préfecture de Meurthe-et-Moselle annonce un nouveau changement des règles sanitaires à compter du lundi 15 novembre. Le masque sera de nouveau obligatoire lors des rassemblements en extérieur, sur les marchés non couverts ainsi qu'aux abords des crèches et établissements scolaires.

Le masque fait son retour en extérieur en Meurthe-et-Moselle. La préfecture de Meurthe-et-Moselle annonce un changement des règles sanitaires à partir du lundi 15 novembre pour faire face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours. Le taux d'incidence est de 73 cas pour 100 000 habitants dans le département contre 32 il y a un mois. L'obligation du port du masque en extérieur avait été levée le 4 octobre dernier.

Obligatoire lors des rassemblements.

Par conséquent, le masque redevient obligatoire en extérieur dans l'espace public lors des rassemblements de toute sorte, qu'ils soient revendicatifs, festifs culturels ou sportifs. Masque de retour également sur les marchés non couverts, les brocantes, les ventes au déballage et les fêtes foraines. Autre nouveauté qui entre en vigueur ce lundi : le masque redevient obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des crèches et établissements scolaires de tout le département.

Des mesures qui s'ajoutent au retour du masque dans les écoles primaires à compter de lundi dans tout le pays. La préfecture rappelle que si le port du masque en extérieur n'est pas obligatoire en dehors des rassemblements, il est reste fortement conseillé.