Le masque de nouveau obligatoire en extérieur en Dordogne : sur les marchés, brocantes et dans les stades

C'est donc le retour du masque en extérieur dans l'ensemble du département de la Dordogne. le préfet Jean-Sébastien Lamontagne a annoncé ce lundi après-midi qu'il avait pris un arrêté qui concerne" les espaces publics caractérisés par une forte affluence". L'obligation entre en vigueur à partir de ce mardi. Cela concerne les marchés, les brocantes/vides-greniers, les manifestations sportives et culturelles comme les marchés de Noël par exemple. Le préfet a pris cette décision au vue de l'augmentation du taux d'incidence en Dordogne. Il est actuellement de 224,5 pour 100 000 habitants. il était de 166 en fin de semaine dernière et il était en dessous de 50 il y 15 jours.

Pass sanitaire obligatoire sur les marchés de Noël

Le masque sera également obligatoire dans les files d'attente des magasins, aux abords des gares et dans les abris bus. Il en sera de même aux abords des établissements scolaires ainsi qu'à l'entrée et à la sortie des lieux de culte. En ce qui concerne les marchés de Noël, le pass sanitaire est obligatoire. Le préfet précise que pour les marchés de Noël où le contrôle du pass sanitaire ne serait pas matériellement possible à l'entrée, il sera obligatoire pour les animations de type patinoire et l'accès aux stands de boisson et nourriture.