Le masque dès 6 ans, "une mesure de précaution appropriée" vu du service pédiatrie du CHU de Nantes

Une rentrée masquée dans les écoles primaires de Loire-Atlantique et de Vendée ce lundi. C'est l'une des principales mesures de ce reconfinement : le masque obligatoire pour les élèves dès le CP, dès six ans, alors que jusque-là, ce n'était qu'à partir de 11 ans.

Tout mettre en oeuvre pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école

"Il fallait tout mettre en oeuvre pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école malgré l'accélération de l'épidémie", estime la cheffe du service pédiatrie du CHU de Nantes, Christèle Gras Le Guen, également secrétaire générale de la société française de pédiatrie. "C'est important pour préserver la santé des enfants, notamment psychique et sociale. C'est une vraie victoire que d'avoir réussi à maintenir la scolarisation des enfants. Et donc, effectivement, compte-tenu de la circulation du virus qui s'est accélérée et qui risque d'être intense pendant encore quelques semaines, il est évident que même si les enfants se contaminent peu, ils vont être plus nombreux à être contaminés, c'est mathématique, c'est proportionnel, et potentiellement contaminateurs. Et donc, pendant cette période où la circulation du virus va être importante, c'est une protection nécessaire que ce port du masque dès l'âge de six ans".

Nécessaire compte-tenu de l'accélération de la circulation du virus

Même si cette décision a pu surprendre beaucoup de parents, elle est donc logique pour Christèle Gras Le Guen : "cette pandémie évolue sans cesse et il faut donc qu'on s'adapte. Ce qui n'était pas vrai il y a quelques semaines le devient aujourd'hui compte-tenu de l'accélération de la circulation du virus".